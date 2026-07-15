Петиция за сохранение сборной Аргентины на ЧМ не набрала и 100 тысяч подписей

Петиция за сохранение сборной Аргентины на чемпионате мира‑2026 по футболу пока не набрала 100 тысяч подписей.

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Ранее сообщалось, что пользователи создали сайт argentinaout.com, на котором собирают подписи за отстранение команды Лионеля Скалони от участия в турнире. По состоянию на среду петицию подписали более 9,72 миллиона человек.

На данный момент количество собранных подписей за сохранение команды на турнире превышает 97,4 тысячи. Поставлена цель собрать 10 миллионов подписей.

Сборная Аргентины в четвертьфинале ЧМ‑2026 обыграла команду Швейцарии в дополнительное время — 3:1. На 72‑й минуте при счете 1:1 нападающий швейцарцев Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта (3:2). По ходу игры был отменен гол полузащитника сборной Египта Мостафы Зико. После матча Египетская футбольная ассоциация (EFA) подала жалобу на работу судейской бригады. Египтяне требовали, чтобы бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье была отстранена от работы на чемпионате мира.

Сборные Аргентины и Англии сыграют в полуфинале ЧМ‑2026 в Атланте (США) 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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