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Петиция за сохранение сборной Аргентины на ЧМ‑2026 не набрала и 100 тыс подписей

Матч ТВ

Петиция за сохранение сборной Аргентины на чемпионате мира‑2026 по футболу пока не набрала 100 тысяч подписей.

Петиция за сохранение сборной Аргентины на ЧМ не набрала и 100 тысяч подписей
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Ранее сообщалось, что пользователи создали сайт argentinaout.com, на котором собирают подписи за отстранение команды Лионеля Скалони от участия в турнире. По состоянию на среду петицию подписали более 9,72 миллиона человек.

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На данный момент количество собранных подписей за сохранение команды на турнире превышает 97,4 тысячи. Поставлена цель собрать 10 миллионов подписей.

Сборная Аргентины в четвертьфинале ЧМ‑2026 обыграла команду Швейцарии в дополнительное время — 3:1. На 72‑й минуте при счете 1:1 нападающий швейцарцев Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта (3:2). По ходу игры был отменен гол полузащитника сборной Египта Мостафы Зико. После матча Египетская футбольная ассоциация (EFA) подала жалобу на работу судейской бригады. Египтяне требовали, чтобы бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье была отстранена от работы на чемпионате мира.

Сборные Аргентины и Англии сыграют в полуфинале ЧМ‑2026 в Атланте (США) 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча Англия — Аргентина смотрите с 21:00 (мск) на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Матч! Футбол 1», сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ».

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