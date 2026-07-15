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Дом Ямаля пытались ограбить после матча Испании и Франции на ЧМ. Охранник заметил двоих злоумышленников, они сбежали – полиция ведет расследование

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В Испании попытались ограбить дом Ламина Ямаля.

Дом Ямаля пытались ограбить после полуфинала ЧМ
© Global Look Press

Инцидент произошел в городе Эсплугес-де-Льобрегат примерно в 4 часа утра после матча сборных Испании и Франции на чемпионате мира-2026 (2:0).

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Как сообщает La Vanguardia, один из охранников, нанятых футболистом, с помощью камер видеонаблюдения заметил двух человек, забравшихся на стену дома. Они оба были в балаклавах, один из них был одет во все черное, а другой – в серое.

Когда злоумышленники поняли, что их заметили, они быстро спустились и покинули место происшествия. Частная охрана сообщила об инциденте в полицию, которая начала расследование.

Отмечается, что сегодня утром в том же элитном жилом комплексе произошло еще два ограбления. В данный момент неясно, были ли они делом рук тех же преступников.

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