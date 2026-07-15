Гимнастка Мельникова надеется на продолжение карьеры Роналду

Ангелина Мельникова: «Хотелось бы, чтобы история Роналду завершилась феерично. Надеюсь, что он продолжит свою карьеру»
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова надеется на продолжение карьеры Криштиану Роналду.
Португалия вылетела с ЧМ-2026 после поражения от Испании на стадии 1/8 финала (0:1). После матча 41-летний Роналду заявил, что провел последний чемпионат мира в карьере.
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«Меня больше тронула сама спортивная история. Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения, которое действительно ударило ему глубоко в душу. Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт – лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим. Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно», – сказала Мельникова.
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