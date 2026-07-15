Гимнастка Мельникова надеется на продолжение карьеры Роналду

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова надеется на продолжение карьеры Криштиану Роналду.

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Португалия вылетела с ЧМ-2026 после поражения от Испании на стадии 1/8 финала (0:1). После матча 41-летний Роналду заявил, что провел последний чемпионат мира в карьере.