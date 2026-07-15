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Ангелина Мельникова: «Хотелось бы, чтобы история Роналду завершилась феерично. Надеюсь, что он продолжит свою карьеру»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова надеется на продолжение карьеры Криштиану Роналду.

Гимнастка Мельникова надеется на продолжение карьеры Роналду
© Sports.ru

Португалия вылетела с ЧМ-2026 после поражения от Испании на стадии 1/8 финала (0:1). После матча 41-летний Роналду заявил, что провел последний чемпионат мира в карьере.

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«Меня больше тронула сама спортивная история. Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения, которое действительно ударило ему глубоко в душу. Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт – лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим. Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно», – сказала Мельникова.
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