Массовая потасовка произошла между аргентинскими фанатами перед 1/2 финала ЧМ

Массовая потасовка произошла между аргентинскими фанатами перед полуфиналом ЧМ: бросали друг в друга бутылки, мусорные баки, столы и скамейки
В Атланте состоялся массовый сбор болельщиков сборной Аргентины перед полуфиналом чемпионата мира против Англии.
По оценкам местной полиции, на в общей сложности собрались около 10 тысяч человек.
Однако праздник омрачила драка между фанатами аргентинских клубов «Сан-Лоренсо» и «Уракан».
Участники конфликта сначала обменивались оскорблениями, а затем начали бросать друг в друга бутылки, мусорные баки, столы и скамейки. Очевидцы пытались остановить потасовку, крича: «Драться надо с англичанами, идиоты!»
Полиция быстро вмешалась и разняла участников драки. Одного из болельщиков «Уракана» задержали и увели с места происшествия в наручниках.
Несмотря на инцидент, акция в поддержку сборной Аргентины состоялась. Большинство болельщиков исполняли традиционные песни и скандировали: «Кто не прыгает – тот англичанин».
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