Губерниев поделился ожиданиями от второго полуфинала ЧМ

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» поделился ожиданиями от второго полуфинала чемпионата мира‑2026 по футболу между Аргентиной и Англией.

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Команды сыграют в Атланте (США) 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ранее первым финалистом турнира стала сборная Испании, обыгравшая французов (2:0).

— У Аргентины, если она выиграет, шансов против испанцев не будет никаких. У англичан шансы есть. Пусть выиграет Англия. По крайней мере, хочется, чтобы кто‑нибудь испанцам конкуренцию составил. Пока, конечно, они выглядят невероятно. Сейчас такая стадия, что решают звезды. Когда звезды играют как поленья… Олисе — совсем плохо, у Мбаппе ничего не получалось. У Испании есть Ямаль, но прям таких звезд, про которых бы все говорили, нет. У Испании есть команда. Если Англия будет такой командой, плюс не сдадутся Беллингем и Кейн, это одна история. Но если вдруг Аргентина и Месси начнут бегать по полю и реализовывать моменты, тогда они выиграют и попытаются побороться с испанцами. Хотя, думаю, это нереально. Но есть нюанс. Если испанцы пропустят в финале первыми, вот тогда будет настоящая проверка на прочность, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

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