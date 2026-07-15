Глава RFEF прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Балогуна

Футболист смог принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии (1:4) после приостановки его дисквалификации в результате красной карточки в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).

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Президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал удаление Балогуна с главой ФИФА Джанни Инфантино.

– Что вы думаете о призыве Трампа к Инфантино отменить красную карточку Балогуна?

– Я немного знаю Трампа и могу сказать – он сделает все, чтобы защитить свою страну. И он показывает это всему миру.

Но, судя по документации, которую я видел, я не думаю, что красную карточку отменил Инфантино, скорее это сделал Дисциплинарный комитет. Я понимаю, что возникли подозрения, но я надеюсь, что решение было принято на основе объективных критериев, а не из-за звонка одного президента другому. Потому что, если бы дело было в этом, мы бы оказали медвежью услугу мировому футболу, – сказал Лусан.