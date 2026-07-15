Тренер сборной Аргентины ответил на критику в адрес команды

Скалони о сборной Аргентины: «Команда играет не так плохо, как говорят люди. Наверное, мы сделали что-то правильно, раз достигли полуфинала ЧМ»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о критике в адрес команды.
В полуфинале чемпионата мира-2026 южноамериканская команда встретится со сборной Англии. Матч состоится сегодня, 15 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
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«Команда играет не так плохо, как говорят люди. Наверное, мы сделали что-то правильно, раз достигли этой стадии. Я благодарен игрокам. Они привели нас к трем титулам, а теперь еще и к полуфиналу. Мы всего в одном шаге от победы и собираемся приложить все усилия, чтобы добиться этого», – сказал Скалони.
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