Ибрагимович высказался перед матчем Англия — Аргентина, упомянув ЧМ-1986

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался перед матчем 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины. Команды сыграют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).

«Англия уже видела «руку бога». Завтра они увидят левую ногу бога», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.

На чемпионате мира 1986 года форвард сборной Аргентины Диего Марадона забил мяч в ворота сборной Англии рукой. На послематчевой конференции автор гола заявил, что спорный мяч был забит «рукой бога».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).