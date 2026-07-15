Вице‑президент Аргентины Виктория Вильярруэль выступила с эмоциональным заявлением перед полуфиналом ЧМ‑2026 со сборной Англии. Игра пройдёт сегодня, 15 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

Политик не стала прибегать к дипломатическим формулировкам и резко назвала английских футболистов «пиратами‑узурпаторами». По её словам, значение матча выходит далеко за пределы спорта — оно тесно связано с историческим контекстом, в том числе с ситуацией вокруг Мальвинских островов.

«Мы играем против этих пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч. Не собираюсь быть политически корректной или хладнокровной: против англичан всегда стоит нечто большее. Это — Мальвины, это — Диего, это — последний шанс Лео, и это — остановить этих захватчиков. Да здравствует Аргентина! Потому что мы будем отстаивать своё до последнего вздоха!», — написала Виктория Вильярруэль в соцсети.

Финал чемпионата мира 2026 года пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США.