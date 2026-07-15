Месси, Беллингем, Кейн, Альварес, Райс, Симеоне – в составах Англии и Аргентины на матч ЧМ

Месси, Беллингем, Кейн, Альварес, Райс, Симеоне – в составах Англии и Аргентины на полуфинальный матч ЧМ
Сборные Англии и Аргентины объявили стартовые составы на полуфинальный матч ЧМ-2026.
Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
В стартовом составе Англии выйдут:
– вратарь: Джордан Пикфорд;
– защита: Джон Стоунз, Марк Гехи, Рис Джеймс, Джед Спенс;
– полузащита: Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс;
– атака: Харри Кейн, Энтони Гордон.
За Аргентину сыграют:
– вратарь: Эмилиано Мартинес;
– защита: Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина;
– полузащита: Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес;
– атака: Хулиан Альварес, Лионель Месси, Джулиано Симеоне.
Джо Коул сказал, что ФИФА «подсознательно» хочет, чтобы Месси вышел в финал ЧМ. Оби Микел ответил: «Я не верю в этот бред. Эту фигню придумали фанаты Роналду»
Морган спрогнозировал победу Англии над Аргентиной: «2:1, забьют Кейн и Беллингем, а Месси удалят за то, что ударит судью головой»
Месси, Беллингем, Кейн, Альварес, Райс, Симеоне – в составах Англии и Аргентины на полуфинальный матч ЧМ