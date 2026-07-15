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Месси, Беллингем, Кейн, Альварес, Райс, Симеоне – в составах Англии и Аргентины на полуфинальный матч ЧМ

Sports.ru

Сборные Англии и Аргентины объявили стартовые составы на полуфинальный матч ЧМ-2026.

Месси, Беллингем, Кейн, Альварес, Райс, Симеоне – в составах Англии и Аргентины на матч ЧМ
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Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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В стартовом составе Англии выйдут:

– вратарь: Джордан Пикфорд;

– защита: Джон Стоунз, Марк Гехи, Рис Джеймс, Джед Спенс;

– полузащита: Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс;

– атака: Харри Кейн, Энтони Гордон.

За Аргентину сыграют:

– вратарь: Эмилиано Мартинес;

– защита: Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина;

– полузащита: Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес;

– атака: Хулиан Альварес, Лионель Месси, Джулиано Симеоне.

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