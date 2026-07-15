Мбаппе стал худшим игроком чемпионата мира по одному показателю

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе занял 602-е место среди всех футболистов чемпионата мира 2026 года по количеству оборонительных действий. Об этом сообщается на сайте FotMob.

За семь матчей турнира футболист лишь один раз помог команде в обороне. Рейтинг составлен среди игроков, которые провели на чемпионате мира-2026 минимум 90 минут.

Под оборонительными действиями понимают подкаты, отборы, перехваты и заблокированные удары. Мбаппе оказался на последнем месте по этому показателю среди всех участников турнира.

Сборная Франции завершила выступление на чемпионате мира 2026 года в полуфинале, уступив Испании со счетом 0:2. После поражения главный тренер команды Дидье Дешам покинул сборную.