Мбаппе стал худшим игроком чемпионата мира по одному показателю
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе занял 602-е место среди всех футболистов чемпионата мира 2026 года по количеству оборонительных действий. Об этом сообщается на сайте FotMob.
За семь матчей турнира футболист лишь один раз помог команде в обороне. Рейтинг составлен среди игроков, которые провели на чемпионате мира-2026 минимум 90 минут.
Под оборонительными действиями понимают подкаты, отборы, перехваты и заблокированные удары. Мбаппе оказался на последнем месте по этому показателю среди всех участников турнира.
Сборная Франции завершила выступление на чемпионате мира 2026 года в полуфинале, уступив Испании со счетом 0:2. После поражения главный тренер команды Дидье Дешам покинул сборную.
Пикфорд выбил мяч из рук у Симеоне и плечом толкнул аргентинца. Форвард зацепил вратаря Англии по ноге при падении
Морган о полуфинале ЧМ: «Что, #####, делает этот судья? У Аргентины уже должно быть пять желтых. Грязная команда, которая остается безнаказанной»
Игроки Англии и Аргентины устроили стычку на 3-й минуте после того, как Энцо толкнул в спину Андерсона, придержавшего Месси руками