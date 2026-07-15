Матвей Сафонов высказался о введении паузы на водопой на чемпионате мира-2026

Голкипер сборной России и французского «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов поделился мнением о нововведении на чемпионате мира‑2026 — паузе на водопой.

«Думаю, в дальнейшем паузу на водопой будут использовать как тактическую паузу и восстановления. Есть возможность сделать какие-то процедуры. Это имеет место. Я отношусь к этому пока непонятно. Это добавляет зрелищности, можно отдохнуть и перевести дух», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины встретится с командой Англии в полуфинале ЧМ‑2026. Начало — в 22:00 мск. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.