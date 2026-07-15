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Фанаты Аргентины скандировали «Кто не скачет, тот англичанин» во время гимна Англии и освистали Бекхэма перед полуфиналом ЧМ

Sports.ru

Болельщики сборной Аргентины мешали исполнению гимна Англии перед полуфинальным матчем чемпионата мира.

Фанаты Аргентины освистали Бекхэма перед полуфиналом ЧМ
© Global Look Press

Матч Аргентины и Англии в полуфинале ЧМ-2026 проходит в Атланте. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию (0:0, первый тайм).

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Во время исполнения «Боже, храни короля» перед стартовым свистком аргентинские болельщики на трибунах начали скандировать: «Кто не скачет, тот англичанин». В ответ фанаты сборной Англии стали освистывать гимн Аргентины.

Кроме того, болельщики Аргентины освистали присутствующего на матче экс-полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма, когда кадры с ним появились на экране стадиона.

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