Фанаты Аргентины освистали Бекхэма перед полуфиналом ЧМ

Болельщики сборной Аргентины мешали исполнению гимна Англии перед полуфинальным матчем чемпионата мира.

Матч Аргентины и Англии в полуфинале ЧМ-2026 проходит в Атланте. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию (0:0, первый тайм).

Во время исполнения «Боже, храни короля» перед стартовым свистком аргентинские болельщики на трибунах начали скандировать: «Кто не скачет, тот англичанин». В ответ фанаты сборной Англии стали освистывать гимн Аргентины.

Кроме того, болельщики Аргентины освистали присутствующего на матче экс-полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма, когда кадры с ним появились на экране стадиона.