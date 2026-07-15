Первый тайм матча Англия - Аргентина завершился вничью
Завершился первый тайм полуфинального матча чемпионата мира - 2026 между сборными Англии и Аргентины. На перерыв команды ушли при счёте 0:0, так и не сумев открыть счёт.
Победитель этого противостояния выйдет в финал мирового первенства, где встретится со сборной Испании, накануне обыгравшей Францию (2:0). Проигравшая команда сыграет с французами в матче за третье место.
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