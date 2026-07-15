Фото: Месси спорит с судьей, Лео покинул поле недовольным

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжительное время после окончания первого тайма матча с Англией спорил с главным арбитром встречи Исмаилом Эльфатом. Сначала аргентинец делал это в компании с игроками англичан, которые по очереди подходили к судье, а затем долгое время спорил с арбитром в одиночестве. После разговора Месси покинул поле недовольным.

Сначала к Эльфату вместе с Месси подошёл капитан англичан Гарри Кейн, далее у судьи оказался Джуд Беллингем. Игроки обеих команд, судя по всему, недовольны работой арбитра в этой встрече. После того, как от судей отошли все игроки, к ним подошёл полузащитник Аргентины Родриго Де Пауль.