У Англии и Аргентины 0 ударов в створ в 1-м тайме полуфинала ЧМ

Сборные Англии и Аргентины (0:0, перерыв) ни разу не пробили в створ ворот за первые 45 минут встречи в полуфинале чемпионата мира.

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У англичан была одна попытка удара по воротам, у аргентинцев – две. Сборная Аргентины владела мячом 57% времени.

Главный арбитр встречи Исмаил Эльфат показал 2 желтых карточки: по одной футболистам каждой из команд. При этом аргентинцы нарушили правила 12 раз, англичане – 7.

Кроме того, обе команды продемонстрировали крайне низкую атакующую активность: их суммарный показатель ожидаемых голов (xG) за первые 45 минут составил 0,08.

По данным Opta, это худший результат в истории первых таймов матчей плей-офф чемпионата мира с начала сбора статистики с 1966 года.