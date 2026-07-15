Англия установила рекорд чемпионатов мира, забив 14 голов в рамках одного турнира
Сборная Англии установила рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира: в полуфинальном матче ЧМ‑2026 с Аргентиной команда забила 14‑й мяч. Автором гола стал Энтони Гордон — этот мяч стал для англичан рекордным: прежде сборная никогда не забивала столько голов на одном мундиале.
Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США).
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости