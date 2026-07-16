Аргентина вышла в финал чемпионата мира во второй раз подряд

Сборная Аргентины во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по футболу. В матче 1/2 финала ЧМ-2026 южноамериканцы оказались сильнее Англии (2:1). Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра матч обслуживал Исмаил Эльфат (Остин, США).

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На прошлом чемпионате мира, который проходил четыре года назад в Катаре, сборная Аргентины также вышла в финал и одержала победу над сборной Франции (3:3, 4:2 пен.).

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, которая днём ранее одолела Францию (2:0) в 1/2 финала. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) в воскресенье, 19 июля.