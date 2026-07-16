$77.9688.91

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу: кто лидер, сколько мячей

Чемпионат.com

Завершился очередной игровой день чемпионата мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся второй полуфинальный матч между сборными Англии и Аргентины. Волевую победу со счётом 2:1 праздновали футболисты южноамериканской команды.

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026: кто лидер, сколько мячей
© Чемпионат

На первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2026 поднялся форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Второе место занимает француз Килиан Мбаппе. У обоих по восемь забитых мячей, но аргентинец опережает конкурента по дополнительным показателям (четыре голевые передачи против трёх).

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

На третьей строчке расположился нападающий уже покинувшей турнир сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Он забил семь голов. Следом идут англичане Гарри Кейн и Джуд Беллингем (оба — по шесть голов).

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости