Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день чемпионата мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся второй полуфинальный матч между сборными Англии и Аргентины. Волевую победу со счётом 2:1 праздновали футболисты южноамериканской команды.

На первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2026 поднялся форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Второе место занимает француз Килиан Мбаппе. У обоих по восемь забитых мячей, но аргентинец опережает конкурента по дополнительным показателям (четыре голевые передачи против трёх).

На третьей строчке расположился нападающий уже покинувшей турнир сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Он забил семь голов. Следом идут англичане Гарри Кейн и Джуд Беллингем (оба — по шесть голов).

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.