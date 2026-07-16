Карл III поддержал сборную Англии после провала на ЧМ

Британский монарх Карл III не остался в стороне от спортивной драмы на чемпионате мира. Королевская семья распространила заявление короля в соцсетях, адресованное проигравшей в полуфинале английской команде.

Монарх выразил сочувствие капитану Харри Кейну и всем игрокам. Он отметил, что сейчас сборная, возможно, зализывает раны, но подчеркнул, что они заставили гордиться собой всю страну.

Монарх отметил, что «Три льва» обязательно поднимутся снова. Вечером 15 июля подопечные Кейна уступили действующим чемпионам мира аргентинцам со счетом 1:2.

Теперь команда Лионеля Месси 19 июля в финале на стадионе в Нью-Джерси поборется за титул против сборной Испании, а англичане покидают турнир на стадии полуфинала.