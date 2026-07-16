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Карл III поддержал сборную Англии после провала на ЧМ

Московский Комсомолециещё 2

Британский монарх Карл III не остался в стороне от спортивной драмы на чемпионате мира. Королевская семья распространила заявление короля в соцсетях, адресованное проигравшей в полуфинале английской команде.

Карл III поддержал сборную Англии после провала на ЧМ
© Global Look Press

Монарх выразил сочувствие капитану Харри Кейну и всем игрокам. Он отметил, что сейчас сборная, возможно, зализывает раны, но подчеркнул, что они заставили гордиться собой всю страну. 

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Монарх отметил, что «Три льва» обязательно поднимутся снова. Вечером 15 июля подопечные Кейна уступили действующим чемпионам мира аргентинцам со счетом 1:2. 

Теперь команда Лионеля Месси 19 июля в финале на стадионе в Нью-Джерси поборется за титул против сборной Испании, а англичане покидают турнир на стадии полуфинала.

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