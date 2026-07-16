Карл III поддержал сборную Англии после провала на ЧМ
Британский монарх Карл III не остался в стороне от спортивной драмы на чемпионате мира. Королевская семья распространила заявление короля в соцсетях, адресованное проигравшей в полуфинале английской команде.
Монарх выразил сочувствие капитану Харри Кейну и всем игрокам. Он отметил, что сейчас сборная, возможно, зализывает раны, но подчеркнул, что они заставили гордиться собой всю страну.
Монарх отметил, что «Три льва» обязательно поднимутся снова. Вечером 15 июля подопечные Кейна уступили действующим чемпионам мира аргентинцам со счетом 1:2.
Теперь команда Лионеля Месси 19 июля в финале на стадионе в Нью-Джерси поборется за титул против сборной Испании, а англичане покидают турнир на стадии полуфинала.
Карл III о поражении Англии в полуфинале ЧМ: «Сочувствую Харри и всей команде. Сегодня «Три льва» зализывают раны, но вы по-прежнему – гордость нации»
Месси – 6-й игрок с 3 финалами ЧМ. Только Кафу сыграл во всех трех, Пеле, Роналдо, Маттеус и Литтбарски пропустили по одному матчу
Игроки Аргентины вновь пели песню про Фолклендские острова, Марадону и Месси в раздевалке, празднуя победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026