Что говорят про тренера Тухеля после поражения Англии в полуфинале ЧМ

Сам Томас заявил, что ни о чём не жалеет. А что сказали Месси и остальные?

Сборная Аргентины сыграет во втором подряд финале чемпионата мира. А вот англичане упустили возможность попасть туда впервые с 1966 года. С того момента команда трижды добиралась до полуфинала – и трижды проигрывала. На этот раз поражение получилось очень обидным. После матча английские эксперты сошлись во мнении, что во всём виноват тренер.

Что сказали участники полуфинала

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что ни о чём не жалеет. По словам немца, его команда провела чуть ли не лучший матч на ЧМ-2026.

«Мы были близки к победе, однако после забитого мяча действовали слишком пассивно и допустили много моментов у своих ворот. Нашей команде не удалось переломить ход матча. Мы приняли решение перейти на схему с пятью защитниками, поскольку пробелы стали слишком велики. Соперник постоянно навешивал и выигрывал чуть ли не каждый верховой мяч. Конечно, ответственность лежит на тренере. Если что-то пошло не так, легко сказать, что я был неправ. Конечно, мы хотели забить второй гол, но не могли отобрать мяч. Я проанализировал игру и поступил определённым образом. Конечно, это моя ответственность. В тот момент я ни о чём не жалел. Мы провели один из лучших матчей. Возможно, лучший матч с учётом всех обстоятельств. Я ни о чём не жалею».

Нападающий английской команды Гарри Кейн подчеркнул, что такие крупные турниры отнимают очень много сил. А ведь теперь нужно как-то настраиваться на матч за бронзовые медали.

«Мы играли хорошо на протяжении большей части матча. После гола наша команда попыталась удержать преимущество, но на таком уровне этого было недостаточно. Я опустошён, ведь сборная Англии так усердно работала, чтобы оказаться здесь. Такие турниры отнимают много сил. Это серьёзная проверка на психологическую устойчивость. Нам просто не хватает недостающего кусочка пазла».

Защитник сборной Англии Дэн Бёрн отметил успешный опыт, который есть у аргентинской команды. Футболист предположил, что именно это повлияло на итоговый результат.

«Я совершенно опустошён. Думаю, у нас был хороший план на протяжении большей части матча. Очевидно, что мы сбавили после гола, за что и были наказаны. Больно проигрывать, когда ты был близок к финалу чемпионата мира. Мы хорошо удерживали преимущество в предыдущих матчах. Вероятно, сегодня сказалось то, что Аргентина уже играла в финале и добилась там успеха».

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал свою команду уникальной.

«У меня нет слов. Огромная радость за нашу страну и народ. Эта команда не перестаёт меня удивлять. Людям трудно понять, что сегодня сделали футболисты сборной Аргентины. У нас уникальная команда. Это не высокомерие, а слова, сказанные от сердца. Искренне благодарен болельщикам за поддержку. Когда надеваешь футболку сборной Аргентины, нужно отдавать все силы с первой до последней минуты».

Вратарь южноамериканской команды Эмилиано Мартинес назвал ключевым моментом матча перемещение Лионеля Месси на фланг атаки. 10-й номер сборной Аргентины отдал две голевые передачи.

«Это безумие. Мы знаем, насколько силён соперник при стандартных положениях. У англичан физически крепкие футболисты. Я играю в АПЛ длительное время и очень хорошо знаю, как всё устроено. Ключевым моментом стало перемещение Месси на правый фланг. После пропущенного гола мы увидели, что англичане отходят назад. Нельзя менять план на игру. Но соперник сделал это с дополнительными защитниками. Я очень горжусь своей командой».

Автор победного гола Лаутаро Мартинес признался, что мечтал о таком моменте с детства. Во время интервью он не сдержал слёз.

«Не знаю, что сказать. Это невероятно. Я всегда мечтал о таком моменте — ещё с тех пор, как отец купил мне первые бутсы. Для меня это больше чем просто гол. Незабываемый момент, которым нужно наслаждаться. Наша команда снова показала, на что способна. Англичане прессинговали 60 минут, а потом устали. Мы сохраняли спокойствие, лучше контролировали мяч и постоянно двигались к чужим воротам. Спустя три с половиной года наша команда снова сыграет в финале чемпионата мира».

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не забил во втором матче ЧМ подряд, но отметился сразу двумя голевыми передачами. После игры он подчеркнул, что победа очень важна для его народа.

«Я говорю болельщикам то же самое, что и в Катаре: «Получайте удовольствие». Наша команда способна на всё. Такие футболисты, это что-то особенное… Этот чемпионат мира оказался просто невероятным. Потрясающе, что сборная Аргентины вышла в финал. Это был всего лишь футбольный матч, но мы пережили нечто особенное с самого начала исполнения гимна. Не просто очередная победа. Аргентинский народ очень хотел увидеть её».

Английские эксперты разносят Тухеля

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт не обошёлся без сравнений Тухеля с предыдущим тренером Гаретом Саутгейтом.

«Саутгейта критиковали за то, что команда уходила в оборону, после того как вела в счёте в важных матчах. Не вижу, чтобы что-то изменилось. Да, мы хвалили Тухеля раньше. Однако его сегодняшнее решение быстро поменять тактику означает, что он не верил в команду. Тренер не думал, что сборная Англии способна нанести аргентинцам ещё какие-то удары».

Бывший защитник сборной Майка Ричардс восхитился Лионелем Месси. По мнению эксперта, сборная Англии сама облегчила задачу сопернику.

«Тухеля пригласили, чтобы он сделал разницу. Мы все считаем, что сегодня он ошибся в тактическом плане. Когда сборная Англии перешла на игру в пять защитников, можно было сохранить темп и выпустить свежих вингеров. После первого гола нужно было стремиться ко второму. Аргентинцы цеплялись за мяч в нужные моменты и вырвали победу. Но нужно посмотреть на Тухеля и его решения. Они слишком облегчили задачу Аргентине во втором тайме. У них есть Месси — величайший футболист всех времён. Мы думали, что судьбу матча может решить Кейн или Беллингем, а это сделал Месси. Вот почему это король. Удивительно, на что он способен. Ходит по полю, а потом оживает, когда мяч оказывается у него в ногах. Этот гений делает разницу. Если дать Месси время и пространство, он обязательно накажет».

Экс-нападающий английской команды Уэйн Руни считает, что решения тренера стоили сборной выхода в финал ЧМ-2026.

«После первого гола мы не стремились забить второй. Тухель принял решение. Когда ты это делаешь, есть большой риск. Переход на схему с пятью защитниками позволил сопернику диктовать ход игры. Решения Тухеля стоили нам сегодня победы. Он совершил ошибку. Это было самое серьёзное испытание, и мы его провалили».

Экс-форвард сборной Англии Крис Саттон тоже уверен, что именно Тухель виноват в поражении команды в полуфинале ЧМ-2026.

«Англия вышла вперёд, а затем просто отдала инициативу сопернику. Нельзя только сидеть в обороне в течение получаса в матче с такой командой, как Аргентина. На мой взгляд, вина лежит на тренере. Хочу задать вопрос: как можно доверять Тухелю, чтобы он вёл эту команду вперёд? В целом Англия хорошо выступила на турнире, но она ни разу не показала качественной игры на протяжении всего матча. Сегодня сборная очень помогла сопернику. Думаю, это была тренерская катастрофа. Тухелю предстоит ответить на множество вопросов».

Журналист Тим Викери раскритиковал Тухеля за решения во второй половине матча.