Месси рассказал, кому посвятил победу Аргентины над Англией на ЧМ

Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кому посвятил волевую победу в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Англией.

Игра завершилась волевой победой южноамериканской команды со счётом 2:1. К 85-й минуте аргентинцы проигрывали — 0:1, но вырвали викторию в концовке.

«Я уверен, что Диего [Марадона] наверху получает от этого огромное удовольствие. Эта победа — для него, этот день всегда был для меня особенным… Я рад, что смог подарить ему эту радость, и я рад, что он знает, что происходит вокруг, и наслаждается этим. Нам повезло жить в эпоху Диего. Я никогда не хотел сравнивать себя с ним, и знаю, что он любил меня. Я предпочитаю хранить все прекрасные моменты, которые мы разделили», — приводит слова Месси журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании. Их матч пройдёт 19 июля.