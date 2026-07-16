Тухель высказался о своем будущем в сборной Англии после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о своем будущем.

По словам Тухеля, он продолжает работать по действующему контракту.

- Мы продолжаем действовать по контракту до домашнего чемпионата Европы. Я с нетерпением жду этого, хотя сейчас трудно заглядывать так далеко вперед, - цитирует Тухеля Sky Sport.

Томас Тухель возглавил сборную Англии в 2025 году, его контракт рассчитан до конца чемпионата Европы 2028 года. Ранее немецкий специалист был главным тренером "Челси", "Баварии", "ПСЖ" и ряда немецких клубов.

В полуфинале чемпионата мира-2026 национальная команда Англии уступила Аргентине со счетом 1:2 и сыграет в матче за третье место с Францией.