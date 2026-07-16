Болельщики Англии и Аргентины устроили потасовку после полуфинала ЧМ

Болельщики сборных Англии и Аргентины устроили драку после полуфинального матча чемпионата мира, сообщает The Sun.

Потасовка произошла возле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Полиция задержала несколько человек.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Англия сразится с Францией в матче за третье место

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.