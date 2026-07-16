$77.9688.91

Беллингем о разговоре с Месси: «Мы обсуждали фол. Лео сказал: «Что насчет того, как вы сыграли против меня?» Я ответил: «Ты достаточно силен, чтобы выдержать это»

Sports.ru

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал эпизод с Лионелем Месси по ходу матча полуфинала ЧМ-2026 против сборной Аргентины (1:2).

Полузащитник сборной Англии прокомментировал разговор с Месси
© Sports.ru

Эпизод произошел в первом тайме после того, как аргентинцы получили фол в свою пользу.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
«Мы обсуждали нарушение правил. Ничего серьезного. Каждый раздует из этого большую проблему, но ничего серьезного не произошло. Мне показалось, что в предыдущем эпизоде был фол. Месси сказал: «Что насчет того, как вы против меня сыграли?» Я ответил: «Ты достаточно силен, чтобы выдержать это». Понимаете, о чем я? Я на стороне проигравших, очень больно, но это привилегия – сыграть против одного из лучших», – сказал Джуд Беллингем.
Спортс: главные новости
Главное сейчас