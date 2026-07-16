Российский болельщик рассказал, как разыскал героя ЧМ в Кабо-Верде

Российский болельщик, житель Копейска Алексей Петрух, который с отдыха в Турции отправился в Кабо-Верде на поиски вратаря Возиньи, рассказал, как разыскал голкипера в африканской стране.

«Я прилетел сначала в Прайю – это столица. А Возинья был на другом острове, в Минделу. Но в Прайе тоже были игроки. Мы конкретно одного вычислили (Беншимола. — Прим. «Чемпионата») и начали вместе его искать И это всё как-то закрутилось. В соцсетях видео залетали без обработки и монтажа – и очень много было поддержки, комментариев. Подписчики писали: “Это что, реально происходит?” Саня хотел мне окрестности показать. Говорит: другие туристы такое не смогут увидеть. Но нам поступила информация, что мы можем найти игрока сборной Кабо-Верде, нужна машина. Помогла подписчица Анастасия, которая общалась с Саней. Он повёл меня к своим знакомым, мы взяли машину в аренду и потом весь день до ночи искали по локациям, которые отмечал Беншимол в сторис. Но мы его не нашли. Самое интересное, что, когда мне нужно было улетать, чтобы найти Возинью, этот игрок был в том же клубе, где мы, но я уже лёг спать. Боялся проспать и не улететь к Возинье.

– Где в итоге застали Возинью: это был его дом, или дом его родственников, или дом друзей?

– Я даже не знаю. Это точно не его дом. Вообще, это был семейный праздник. У них все по воскресеньям собираются семьёй. И я так понял, это ещё была вечеринка в честь его отъезда. Он на следующий день утром уже улетел в Америку, у него там фан-встреча в Нью-Йорке, по-моему. А потом через несколько дней он контракт подписывать будет, как я понимаю. Но этой информацией я полностью не владею.

А мы пришли туда поздно ночью уже. Они уже расходиться собирались. Родственники на минивэнах уезжали. И нас не хотели туда пускать. Мне Саша помог, русский, который здесь живёт. Он говорит: “Человек из России приехал. Ну пустите. Минуту надо. Минуту всего! Все смотрят, все поддерживают. Просто минуту”. И он: ладно, всё, давай, снимать можно. Возинья был очень уставший, замученный.

Но я вырезал часть, там есть склейка в видео, если будете внимательно смотреть. В соцсетях неполное видео. Этой информации никто не знает.

Это будет эксклюзивная информация. Я не хочу делиться, потому что зол на СМИ. Я снимал по фану (у Алексея было менее 200 подписчиков – прим. “Чемпионата”), всё делал, а потом просыпаюсь – и у меня чувство, что меня обокрали, обворовали. От своего имени, не спрося разрешения, публиковали. Видео разошлось по десяткам СМИ. На вас зол не так сильно, как на других – вы мне написали. Другие от себя ещё напридумывали. Неприятно. Писали, что “ворвался” в дом. Мы культурные люди из России – и будем врываться? Мы попросили вежливо, нам разрешили, снимать тоже», — рассказал Петрух корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.