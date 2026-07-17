Губерниева не впечатлила "французская четверка" на ЧМ

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что его не впечатлила игра футболистов группы атаки сборной Франции на чемпионате мира‑2026.

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Во вторник сборная Франции проиграла команде Испании в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:2.

— У Франции был переоцененный Олисе, ничего не получалось у Мбаппе. И вообще французскую четверку (атаки) уже сравнивали с ливерпульской четверкой, говорили, что это Битлы от футбола, а на самом деле они оказались даже не группой Kiss, смотреть было не на что, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Сборная Франции 18 июля сыграет в матче за третье место против команды Англии.

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