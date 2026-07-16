Экс-президент Аргентины: какие яйца у этой команды

«Какие яйца у этой команды! Какой характер!» Экс-президент Аргентины Макри после победы над Англией и выхода в финал ЧМ
Бывший президент Аргентины Маурисио Макри отреагировал на выход национальной сборной в финал чемпионата мира.
Сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ-2026 и пробилась в следующий раунд турнира, где встретится с Испанией.
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«Какой характер у этой команды! Какие замены сделал тренер! Специально для англичан скажу это по-английски: какие у них яйца! Спасибо, спасибо за все! Наслаждайтесь тем, что мы сейчас переживаем!» – написал Макри.
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«Какие яйца у этой команды! Какой характер!» Экс-президент Аргентины Макри после победы над Англией и выхода в финал ЧМ
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