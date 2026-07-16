Фетисов прокомментировал поражение сборной Англии от Аргентины на ЧМ

Фетисов про Англия – Аргентина на ЧМ: «Этот матч проиграл Тухель. Месси – молодец, возраст ему не помеха»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной Англии от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира по футболу.
«Это к тренеру (Томасу Тухелю – Спортс’‘) вопросы, он проиграл этот матч. Мне кажется, англичане не очень уверенно играли. По зрелищности это не та игра, которую ожидали», – сказал Фетисов.
Он также поделился мнением о 39-летнем Лионеле Месси, который сделал две голевые передачи.
«Молодец, в очередной раз доказал, что возраст не помеха быть лидером команды», – отметил собеседник агентства.
В финале Аргентина встретится с Испанией. Матч пройдет 19 июля в США.
Первые две команды рейтинга ФИФА впервые в истории сыграют в матче ЧМ – Аргентина и Испания встретятся в финале
Мостовой о поражении Англии: «Мне непонятна критика Тухеля. На поле играют футболисты, а не Томас. Да, он принял решение перейти на 5 защитников, но исполнитель же не он»
«Только Аргентина заставила меня заплакать, таких эмоций не дарит никто на этом ЧМ. Как можно не любить эту страну и команду? Они живут ради футбола». Французский журналист Риоло об аргентинцах