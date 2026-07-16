Фетисов прокомментировал поражение сборной Англии от Аргентины на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной Англии от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира по футболу.

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«Это к тренеру (Томасу Тухелю – Спортс’‘) вопросы, он проиграл этот матч. Мне кажется, англичане не очень уверенно играли. По зрелищности это не та игра, которую ожидали», – сказал Фетисов.

Он также поделился мнением о 39-летнем Лионеле Месси, который сделал две голевые передачи.

«Молодец, в очередной раз доказал, что возраст не помеха быть лидером команды», – отметил собеседник агентства.

В финале Аргентина встретится с Испанией. Матч пройдет 19 июля в США.