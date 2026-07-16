Мостовой о поражении Англии: «Мне непонятна критика Тухеля. На поле играют футболисты, а не Томас. Да, он принял решение перейти на 5 защитников, но исполнитель же не он»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал о причинах поражения сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 (1:2).
«Англичане действительно подумали, что после забитого гола они уже точно будут в финале. Но мне непонятна критика Тухеля сейчас, что он перешел на пять защитников и так далее. Ребята, играют на поле футболисты, а не Тухель. Да, он принял такое решение, но исполнитель же не он. По такой логике можно сказать, что Скалони выбежал на поле и передачу голевую сделал. Но самое поразительное, что Тухель поступил идентично и в прошлом матче, который Англия выиграла, и все про это забыли спустя пару дней. Аргентина все делала правильно, они проигрывали, бежали вперед, чтобы отыграться. Скалони сделал правильные замены, которые бы сделал любой, кто играл в футбол, – выпустил нападающего и других. Англия должна винить в поражении только себя, но не Тухеля», – сказал Мостовой.
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