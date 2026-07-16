Эксперт объяснил феномен сборной Испании на ЧМ

"Так никто не может". Бубнов объяснил феномен сборной Испании на ЧМ-2026
Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о феномене сборной Испании на текущем чемпионате мира.
"Феномен сборной Испании заключается в том, что так обороняться, как обороняются испанцы, на мой взгляд, никто не может. Они не отходят и не садятся глубоко к своей штрафной площадке. Они просто забирают мяч и за счет контроля мяча обороняются. Причем так обороняться в 1000 раз сложнее, чем отойти к своей штрафной, потому что ты находишься в постоянном движении, под прессингом", - сказал Бубнов.
Сборная Испании вышла в плей-офф текущего чемпионата мира с первого места, набрав 7 очков в группе Н с Уругваем, Кабо-Верде и Саудовской Аравией. Во вторник, 14 июля, испанцы одержали победу над национальной командой Франции со счетом 2:0 и вышли в финал мундиаля, где встретятся с действующим чемпионом мира Аргентиной.
Отметим, на этом турнире испанская команда пропустила всего один гол в семи сыгранных встречах. Единственными, кто "распечатал" ворота Унаи Симона, стали бельгийцы в 1/4 финала (2:1).
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