Объявлены комментаторы финала ЧМ

Генич и Нагучев прокомментируют финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина. Ранее Константин назвал «херней» голосование, в котором выиграл Роман, и говорил о возможном уходе с «Матч ТВ»
Роман Нагучев и Константин Генич прокомментируют финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.
Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
Напомним, 9 июля Нагучев был признан лучшим комментатором сезона – награду ему вручили в рамках премии WINLINE Герои РПЛ. После этого Генич в телеграм-канале опубликовал пост: «Голосование – херня, номинация – в топку».
В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков, упомянув возможный уход с «Матч ТВ». Впоследствии пост был удален.
Матч Испания – Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
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