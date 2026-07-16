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Генич и Нагучев прокомментируют финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина. Ранее Константин назвал «херней» голосование, в котором выиграл Роман, и говорил о возможном уходе с «Матч ТВ»

Sports.ru

Роман Нагучев и Константин Генич прокомментируют финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Объявлены комментаторы финала ЧМ
© Соцсети

Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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Напомним, 9 июля Нагучев был признан лучшим комментатором сезона – награду ему вручили в рамках премии WINLINE Герои РПЛ. После этого Генич в телеграм-канале опубликовал пост: «Голосование – херня, номинация – в топку».

В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков, упомянув возможный уход с «Матч ТВ». Впоследствии пост был удален.

Матч Испания – Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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