Камбэк Аргентины и величайший футболист: зарубежные СМИ о ЧМ-2026
Аргентина победила Англию в полуфинале ЧМ-2026, получив шанс защитить свой титул чемпионов мира по футболу. Как зарубежные СМИ оценивают игру, и почему аргентинской сборной грозит наказание перед финалом с Испанией, в материале «Рамблера».
Аргентины одержала победу над командой Англии во втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Матч прошел 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и завершился со счетом 2:1.
Судьба сборной Англии — это череда разочарований на турнирах и матч с Аргентиной стал «невероятно жестоким провалом». Дубль Аргентины в концовке матча разбил сердца англичан, констатировала газета The Guardian.
«Первый тайм был похож на рукопашный бой, но все равно захватывал. И когда Энтони Гордон вывел Англию вперед вскоре после перерыва, казалось, что перед командой открываются безграничные возможности и впервые с 1966 года они вышли в финал чемпионата мира», — говорится в статье.
Однако, подбадриваемые «волшебным ветераном» Лионелем Месси аргентинцы нашли способ обыграть англичан, констатировали журналисты.
В свою очередь британское издание The Times констатировало, что сборная Англии была близка к тому, чтобы обуздать «greatest of all time», «величайшего за все времена» Лионеля Месси.
«Но аргентинские болельщики закричали: «Месси! Месси!». И в этом матче Бог — на этот раз его нога, а не рука — снова поднялся и благословил свою команду», — говорится в статье.
Энтони Гордон забивает первым, но команда Томаса Тухеля пропускает два мяча на последних минутах и выбывает из полуфинала, констатировали британские журналисты.
О том, что Лионель Месси не просто отличный индивидуальный игрок, но и способен сплотить команду, пишет и Reuters.
«В то время как другие великие игроки современности, такие как Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе, больше полагаются на индивидуальные усилия, пытаясь провести свои команды через трудные матчи, Месси в равной степени стремится привнести свои невероятные навыки в коллективную работу», — отметили журналисты.
Однако издание BBC News предупредило, что Аргентина может столкнуть с дисциплинарным взысканием со стороны международной федерации футбола (ФИФА) после демонстрации баннера в поддержку претензий страны на спорные Фолклендские острова.
«Вопрос в том, кого обвинят. ФИФА может принять решение о дисквалификации не отдельных игроков, а всего аргентинского футбольного союза. УЕФА строже относится к политическим лозунгам и скандированию», — отмечается в публикации.
Издание напомнило, что испанские футболисты Альваро Мората и Родри были дисквалифицированы на одну игру после того, как они скандировали «Гибралтар — испанский» во время празднования победы своей команды на Евро-2024 на площади в Мадриде.
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