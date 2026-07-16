Мостовой сочинил четверостишие в честь Месси

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем национальной команды Аргентины Лионеле Месси. Накануне, 15 июля, аргентинцы обыграли сборную Англии (1:2) в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 и вышли в финал турнира. Мостовой сочинил короткое четверостишие в честь этого события.

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«Друзья, как я вам и говорил, Лео снова победил! Быть не может других мнений: Месси — лучший, Месси — гений», — сказал Мостовой в видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

В финале чемпионата мира — 2026 сборная Аргентины сыграет с Испанией, которая ранее одолела национальную команду Франции в полуфинале.