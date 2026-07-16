Назван фаворит чемпионата мира 2026 года

Суперкомпьютер аналитической платформы Opta оценил шансы сборных Аргентины и Испании на победу в финальном матче чемпионата мира 2026 года. Результат прогноза опубликован на странице проекта.

По прогнозу модели, основанному на детальном анализе предшествующих матчей, а также ряда других ключевых факторов, шансы испанской команды составили 56,31%. У аргентинцев шансы также высоки — 43,69%, но все же меньше.

Финальный матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало — в 22:00 мск.

Журналисты напомнили, что в полуфиналах Испания обыграла Францию со счетом 2:0, а Аргентина одержала победу на Британией — 2:1. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира.

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Opta — одна из самых развитых аналитических систем в мировом спорте, основанная на огромных массивах статистики и вероятностном моделировании.

Система анализирует тысячи событий каждого матча: передачи, удары, отборы, единоборства, ожидаемые голы (xG), позиции игроков и многие другие показатели.

Математические модели комплекса способны способны проводить десятки тысяч симуляций турниров за короткое время. В частности, перед чемпионатом мира 2026 года было проведено 25 тыс. симуляций, перед сезонами ведущих европейских чемпионатов обычно проводится около 10 тыс. операций.

По итогам анализа, проведенного перед ЧМ, модель назвала Испанию главным фаворитом турнира с вероятностью победы 16,1%. Следом располагались Франция, Англия и Аргентина.