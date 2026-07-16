$77.9688.91

«Интересно, не является ли Тухель немецким шпионом. Шучу». Линекер после поражения Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ

Sports.ru

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер пошутил, что главный тренер английской команды Томас Тухель может быть немецким шпионом.

Экс-игрок сборной Англии назвал Тухеля немецким шпионом
© Sports.ru

В полуфинале чемпионата мира-2026 англичане уступили сборной Аргентины со счетом 1:2.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
«Я шучу, но мне интересно, не является ли Томас Тухель немецким шпионом. К нам внедрились. Я думаю, что Германия, поскольку она сейчас не очень хороша, не может выйти из группы, поэтому послала кого-то... Я шучу», – сказал Линекер в подкасте The Rest is Football.
Спортс: главные новости
Главное сейчас