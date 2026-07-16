Экс-игрок сборной Англии назвал Тухеля немецким шпионом

«Интересно, не является ли Тухель немецким шпионом. Шучу». Линекер после поражения Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер пошутил, что главный тренер английской команды Томас Тухель может быть немецким шпионом.
В полуфинале чемпионата мира-2026 англичане уступили сборной Аргентины со счетом 1:2.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«Я шучу, но мне интересно, не является ли Томас Тухель немецким шпионом. К нам внедрились. Я думаю, что Германия, поскольку она сейчас не очень хороша, не может выйти из группы, поэтому послала кого-то... Я шучу», – сказал Линекер в подкасте The Rest is Football.
Спортс: главные новости
Невилл о вылете Англии с ЧМ: «Я с самого начала считал, что мы не выиграем турнир. Полуфинал – уже невероятное достижение»
Нагучев о назначении на финал ЧМ: «Это всегда мечта. Счастлив, что мы с Геничем получили этот шанс. Нас ждет слишком великий матч»
ФИФА не накажет Аргентину за баннер про Мальвинские острова до конца ЧМ (COPE)
Главное сейчас