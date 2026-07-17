Эксперт назвал худшего игрока сборной Аргентины

«Гадёныш и собака». Бубнов назвал худшего игрока сборной Аргентины в матче 1/2 финала ЧМ
Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал нападающего сборной Аргентины Джулиано Симеоне худшим игроком матча 1/2 финала ЧМ-2026, в котором южноамериканская команда победила Англию.
«Симеоне – собака, сынок того Симеоне-провокатора, который играл в сборной Аргентины раньше, сейчас он тренер в «Атлетико» Мадрид, и младший у него играет. Такой же гадёныш, блин, и собака. Вот он сильнее всех кусался, у него вообще единица. Симеоне вообще делать нечего в этой Аргентине, блин. Там, видимо, за счёт папы залез», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
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