Матч за бронзу ЧМ-2026: когда и где смотреть

Завершились оба матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Сборная Испании одержала победу над национальной командой Франции со счётом 2:0, а сборная Аргентины одолела Англию со счётом 2:1. Таким образом, во встрече за третье место сыграют сборные Франции и Англии. Игра за бронзу пройдёт в ночь с 18 на 19 июля, начало — в 00:00 мск. Матч можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-платформе «Кинопоиск». Права принадлежат телеканалу «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).