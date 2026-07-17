В Британии призвали к отстранению игроков Аргентины за политический баннер

Лидер Партии либеральных демократов Великобритании, член Палаты общин Эд Дейви призвал применить санкции по отношению к аргентинским футболистам за политический лозунг. Сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ-2026.

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После финального свистка футболисты южноамериканской команды отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

«В августе 2024 года Родри и Альваро Мората были справедливо дисквалифицированы на один матч за то, что пели «Гибралтар – это Испания». Теперь аргентинские игроки, которые праздновали с баннером «Мальвины принадлежат аргентинцам», должны быть отстранены от финала», – написал Дейви в соцсети.

Ранее стало известно, что ФИФА не применит санкции к Аргентине за политический баннер до завершения ЧМ.