Забытые детали единственной победы Испании на ЧМ

И речь не только про сейв Касильса после удара Роббена. Ещё ведь были судейские ошибки Уэбба и многое другое.

Сборная Испании всего лишь во второй раз в истории вышла в финал чемпионата мира. Первая победа испанцев ещё не забыта – в решающей встрече ЧМ-2010 выиграли у Нидерландов благодаря забитому в дополнительное время мячу – его автором стал Андрес Иньеста на 116-й минуте. Тот гол легендарного полузащитника, как и сейв Икера Касильяса после выхода Арьена Роббена один на один, легко вспомнит практически любой болельщик. А вот другие детали «золотого» матча в Йоханнесбурге, возможно, уже стёрлись из вашей памяти. Сейчас, когда новое поколение испанцев в шаге от титула, лучший момент, чтобы вернуться к событиям финала 11 июля 2010-го и пережить их снова.

Испания стала первой европейской сборной, выигравшей ЧМ за пределами Европы

На ЧМ-2010 сборная Испании не только впервые в своей истории взяла золото, но и стала первой европейской сборной, выигравшей чемпионат мира за пределами Европы. Затем четыре года спустя это достижение повторила Германия, которая завоевала трофей в Бразилии.

На ЧМ-2010 впервые в истории в финале чемпионата мира, проходившего за пределами Европы, встретились две европейские сборные. Ранее в таких матчах участвовала хотя бы одна команда из Южной Америки. Нидерланды, к слову, тоже прежде не брали золото, но, в отличие от испанцев, играли в финалах – уступали в 1974-м и 1978-м.

Ещё пара любопытных достижений Испании с ЧМ-2010. Впервые на чемпионате мира трофей забрала сборная, начавшая турнир с поражения. В 1-м туре команда Висенте дель Боске была бита Швейцарией (0:1), тем не менее вышла в плей-офф благодаря победам над Гондурасом (2:0) и Чили (2:1). Между прочим, и на ЧМ-2026 испанцы стартовали не лучшим образом, правда, не проиграли, а заработали лишь нулевую ничью с Кабо-Верде.

Кроме того, всего лишь во второй раз чемпионом мира стал действующий чемпион Европы. Здесь Испанию опередила Германия (золото Евро-1972 и ЧМ-1974). Зато нынешняя испанская сборная может повторить тот успех под руководством Луиса де ла Фуэнте. Впрочем, Евро-2008 команда выиграла не с дель Боске, а с Луисом Арагонесом.

Судья мог удалить двух игроков Нидерландов ещё до перерыва

Матч Испании и Нидерландов получился довольно грубым и установил рекорд по количеству жёлтых карточек для финалов чемпионатом мира – 14. Большое количество фолов сбило темп игры. Особенно жёстко действовали нидерландцы, заработавшие девять предупреждений.

Ещё к перерыву команда Берта ван Марвейка могла остаться вдесятером, если бы английский судья Ховард Уэбб не побоялся «испортить» финал ранним удалением. Кстати, именно Уэбб судил первый матч испанцев на ЧМ-2010 со швейцарцами, и будущие чемпионы мира остались недовольны его работой после поражения – в частности, засчитанным голом соперника. Уже на 22-й минуте Марк ван Боммел присел на жёлтую за грязный фол на Иньесте. После этого опорный полузащитник сборной Нидерландов в нескольких эпизодах наиграл на второе предупреждение. Тем не менее Уэбб придержал красную до 109-й минуты, когда отправил в раздевалку Джона Хейтингу. Ван Боммел же остался на поле до финального свистка. Почему ван Марвейк не заменил его? Возможно, не хотел портить отношения с… зятем. Марк с 2001 года женат на дочери Берта.

На исходе получаса у Уэбба были все основания удалить другого опорника Найджела де Йонга, который врезал шипами в грудь Хаби Алонсо. Спустя годы английский рефери признал, что совершил ошибку. По словам Уэбба, после просмотра повтора эпизода он понял, что должен был показать красную, а не ограничиться жёлтой, но на поле ему помешал плохой обзор:

«Уже в перерыве я понял, что де Йонг, очевидно, заслуживал красной карточки. Я чувствовал себя опустошённым. Пропустил тянувший на удаление фол в финале чемпионата мира. Это был кошмар. Я вернулся на поле с бешено стучавшим сердцем».

Курьёзный эпизод с фэйр-плей в исполнении Нидерландов

Несмотря на то что игроки сборных Испании и Нидерландов не жалели друг друга и сурово шли в стыки, команда ван Марвейка однажды проявила фэйр-плей. Продемонстрировала своё уважение к сопернику. Правда, в этом эпизоде всё могло закончиться курьёзом и скандалом.

В одном из моментов в штрафной испанцев Касильяс столкнулся со своим же защитником Карлесом Пуйолем. Икер выбил мяч за пределы поля, чтобы партнёру оказали помощь. Когда матч возобновился, сборная Нидерландов попыталась вернуть мяч. Ввела его в игру и с собственной половины поля отправила в сторону Касильяса. Но отскок мяча от газона застал Икера врасплох. Вратарь вынужден был перевести его на угловой, чтобы избежать гола! Тем не менее нидерландцы не стали использовать этот стандарт, чтобы создать голевой момент. Ван Перси с угловой отметки покатил мяч в руки Касильясу.

Интересно, что было бы, если бы голкипер сборной Испании всё-таки пропустил после жеста фэйр-плей от Нидерландов?

Войти в историю легендарным сейвом мог не Касильяс, а Стекеленбург

Касильяс по итогам ЧМ-2010 выиграл «Золотую перчатку» – приз лучшему вратарю турнира. Его сейв ногой после удара Роббена на 62-й минуте финала при счёте 0:0 стал, пожалуй, самым ярким моментом того финала, помимо гола Иньесты. Но если бы Нидерланды победили Испанию, сейчас, вероятно, все вспоминали бы похожий сейв голкипера Мартена Стекеленбурга.

Вратарь «Аякса» тоже совершил чудесное спасение при счёте 0:0 после выхода один на один. На 94-й минуте Стекеленбург «украл» гол у появившегося незадолго до того на поле Сеска Фабрегаса. Причём Мартин также здорово выставил ногу после удара полузащитника испанцев в угол.

К счастью для Фабрегаса, ему не пришлось извиняться за обидный промах. Именно Сеск сделал голевой пас на Иньесту в концовке дополнительного времени. Там уже и Стекеленбург не вытащил сборную Нидерландов.

Вилья и Снейдер упустили шанс выиграть гонку бомбардиров ЧМ-2010

Двум участникам финала ЧМ-2010 последний матч на турнире мог принести не только трофей, но и победу в споре лучших бомбардиров турнира. Перед финалом полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер и нападающий испанцев Давид Вилья делили первое место в соревновании голеадоров с немцем Томасом Мюллером и Диего Форланом из Уругвая. У каждого было по пять голов.

Однако в финале не забили ни Снейдер, ни Вилья. Правда, Уэсли мог войти в историю «золотым» голевым пасом, если бы Роббен реализовал тот выход один на один с Касильясом. А вот Вилья загубил убойный шанс в середине второго тайма. Давид замыкал дальнюю штангу после передачи Хесуса Наваса, находясь приблизительно в четырёх метрах от ворот, но и он не пробил Стекеленбурга.

В результате сразу четыре игрока завершили ЧМ-2010 с пятью забитыми мячами в статусе лучшего бомбардира турнира. Одного победителя у гонки снайперов не было. На чемпионате мира 2026 года столько не хватило бы, чтобы поделить первое место – Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем и Гарри Кейн забили больше.

Это был последний матч в карьере капитана ван Бронкхорста

Игра с Испанией стала последней в карьере капитана сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорста. 35-летний универсальный защитник был прекрасно знаком с испанским футболом, так как отдал четыре года «Барселоне». За национальную команду он выступал с 1996 года, провёл 106 матчей и выступил на двух чемпионатах мира.

Сезон-2009/2010 ван Бронкхорст отыграл за родной «Фейеноорд», в который, к слову, сейчас вернулся как тренер. На ЧМ-2010 Джованни поучаствовал во всех шести встречах и забил в полуфинале Уругваю. В общем, настоящая легенда, которая могла эффектно уйти из футбола – с золотом чемпионата мира.

«Последняя игра в карьере, и это финал чемпионата мира… Что я могу сказать? Надеюсь, меня ждёт красивое завершение. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы привезти кубок мира в родную страну. Эта встреча станет важнейшей в моей жизни», – признавался ван Бронкхорст.

Однако финал стал глубоким разочарованием для Джованни, как и для всех его партнёров по сборной Нидерландов. Команда проиграла, а сам защитник заработал жёлтую карточку. Ван Бронкхорст с грустью наблюдал за тем, как празднует Испания.

Испания прервала беспроигрышную серию Нидерландов. А продлит ли свою — до мирового рекорда?

К финалу ЧМ-2010 Нидерланды подошли с впечатляющей беспроигрышной серией из 25 матчей под руководством ван Марвейка. Берт возглавил национальную команду летом 2008 года после того, как нидерландцы вылетели от России на чемпионате Европы при Марко ван Бастене. Забавно, что и он дебютировал в игре с нашей сборной – товарищеской, в Москве (1:1). После этого Нидерланды уступили в товарняке Австралии (1:2) и с сентября 2008-го не потерпели ни одного поражения.

На ЧМ-2010 команда ван Марвейка выиграла до финала все шесть встреч и увеличила свою победную серию до 10 матчей. Эта статистика показывала, насколько крутой соперник был у Испании. Тем не менее команда дель Боске остановила оппонента и взяла трофей.

Любопытно, что теперь к финалу с беспроигрышной серией подходит сама Испания. Более того, победив Францию, испанцы повторили мировой рекорд, принадлежащий итальянцам – 37 матчей без поражений (с марта 2024 года). Установит ли команда де ла Фуэнте новое достижение?