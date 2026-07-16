Правительство Фолклендских островов сделало заявление в связи с баннером Аргентины

Представитель правительства Фолклендских островов на своей странице в социальной сети X опубликовал заявление в связи с тем, что футболисты сборной Аргентины вынесли на поле плакат с надписью «Мальвинские острова — аргентинские» после матча с Англией (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

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«Правительство Фолклендских островов разочаровано — хотя, к сожалению, не удивлено — тем, что аргентинская футбольная команда решила опорочить результат вчерашнего полуфинала чемпионата мира по футболу — игры, в которой Фолклендские острова ни в коем случае не участвовали. Тем не менее ни для кого не секрет, что жители островов стали жертвами агрессивного вторжения в 1982 году, которое травмировало многих. Поэтому баннер, вывешенный Аргентиной вчера вечером, был особенно бестактным для многих жителей Фолклендских островов.