В Белом доме ответили на вопрос, за кого Трамп будет болеть в финале ЧМ
В Белом доме витиевато ответили на вопрос о том, за кого президент США Дональд Трамп будет болеть в финале чемпионата мира по футболу, где встречаются Аргентина и Испания.
Журналисты поинтересовались этим в связи с резкой критикой испанского правительства Трампом, который неоднократно упрекал Мадрид в недостаточных военных расходах в рамках НАТО.
Пресс-секретарь Каролин Левитт на брифинге призналась, что не знает ответа.
«Я разочарована собой, потому что не спросила его об этом», — сказала она и предложила журналистам задать вопрос президенту лично, пообещав, что ответ будет «забавным».
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Финал чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе в Нью-Джерси. Действующей чемпионкой является Аргентина, которая выигрывала трофей трижды. Трамп планирует присутствовать на матче и лично вручить кубок победителю.
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