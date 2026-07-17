Кейн обратился к болельщикам после поражения Англии в полуфинале ЧМ

Кейн после поражения Англии в полуфинале ЧМ: «Мы стучимся в дверь уже 8 лет, но снова не хватило кусочка пазла! Стремление к славе не всегда означает, что вы ее добьетесь»
Нападающий сборной Англии Харри Кейн обратился к болельщикам после поражения от команды Аргентины (1:2) в полуфинальном матче ЧМ-2026.
«Сейчас нет слов, чтобы перебороть чувство пустоты в животе. Мы были близки, очень близки к очередному финалу, но нам не хватило чуть-чуть. Мы отдали все силы за последние семь недель, очень тяжело принять поражение. Понимаю, что ожидания были высоки, и это логично. Мы стучимся в дверь уже 8 лет, но нам снова не хватило последнего кусочка пазла! Нужно проанализировать ситуацию и найти способ стать лучше. Очень горжусь парнями и тем, что мы показали на протяжении всего турнира. Мы преодолели немало трудностей в сложных матчах и условиях. Некоторые воспоминания останутся с нами, игроками, и, уверен, с вами, болельщиками, надолго! Стремление к славе не всегда означает, что вы ее добьетесь. Нужно бороться за нее, падать, подниматься и идти дальше – и именно это мы и будем делать. Другого пути нет, кроме как продолжать верить и двигаться вперед. Спасибо каждому болельщику, который приехал и поддерживал нас на стадионах. Спасибо каждому болельщику дома за веру в нас. Спасибо парням и персоналу за все, что вы сделали. Победа или поражение – мы учимся и двигаемся дальше!» – написал Харри Кейн.
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Кейн после поражения Англии в полуфинале ЧМ: «Мы стучимся в дверь уже 8 лет, но снова не хватило кусочка пазла! Стремление к славе не всегда означает, что вы ее добьетесь»
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