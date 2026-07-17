Роналдо оценил Криштиану Роналду после его выступления на ЧМ-2026

Двукратный чемпион мира Роналдо Назарио высказался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

«Возможно, он ещё способен играть в Саудовской Аравии, но играть на чемпионате мира, как мы понимаем, гораздо сложнее, уровень намного выше. Несмотря на нашу страсть, нашу любовь к футболу и желание играть вечно, я думаю, что в конечном итоге всё решает тело. Сейчас я не играю в футбол, потому что мой разум работает так, что тело не может с этим справиться», — приводит слова Роналдо A Bola.

Роналду в составе сборной Португалии дошёл до 1/8 финала, где проиграл сборной Испании. Всего на турнире на его счету пять матчей, в которых он забил три гола.