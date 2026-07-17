Никитин рассказал, какой из голов Килиана Мбаппе на ЧМ‑2026 он считает самым красивым

Бывший футболист молодежной сборной России Алексей Никитин рассказал, какой из голов нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ‑2026 считает самым красивым.

«У Мбаппе был красивый гол в ворота Сенегала ударом издали. Но мне больше всего понравился гол в ворота сборной Швеции, когда он спрятался на фланге, поменялся местами с Барколя и вынырнул с позиции левого нападающего, здорово пробив в левую «девятку», — сказал Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Аргентиной. Решающий матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Французы сыграют за третье место с англичанами 19 июля, начало в 00:00 мск.