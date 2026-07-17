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Финал ЧМ-2026 могут перенести, заявление правительства Фолклендов. Главное к утру

Чемпионат.com

В США опасаются, что финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина могут перенести, правительство Фолклендских островов сделало заявление в связи с баннером сборной Аргентины, стали известны судьи главного матча четырёхлетия. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Финал ЧМ-2026 могут перенести, заявление правительства Фолклендов. Главное к утру
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  1. В США опасаются, что финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина могут перенести — источник.
  2. Правительство Фолклендских островов сделало заявление в связи с баннером Аргентины.
  3. Стали известны судьи финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.
  4. Дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит инцидент с баннером Аргентины после ЧМ.
  5. Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира — 2026 между Испанией и Аргентиной.
  6. Роналду установил антирекорд всех времён на чемпионатах мира по футболу.
  7. Лионель Месси занимает второе место на ЧМ-2026 по числу выигранных единоборств — Squawka.
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