Финал ЧМ-2026 могут перенести, заявление правительства Фолклендов. Главное к утру
В США опасаются, что финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина могут перенести, правительство Фолклендских островов сделало заявление в связи с баннером сборной Аргентины, стали известны судьи главного матча четырёхлетия. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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- В США опасаются, что финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина могут перенести — источник.
- Правительство Фолклендских островов сделало заявление в связи с баннером Аргентины.
- Стали известны судьи финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.
- Дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит инцидент с баннером Аргентины после ЧМ.
- Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира — 2026 между Испанией и Аргентиной.
- Роналду установил антирекорд всех времён на чемпионатах мира по футболу.
- Лионель Месси занимает второе место на ЧМ-2026 по числу выигранных единоборств — Squawka.
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