Победители ЧМ впервые получат чемпионские перстни

Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила специальные призы для игроков и тренеров команды, которая выиграет чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Триумфаторы мундиаля получат чемпионские перстни. Данная традиция характерна для профессиональных американских лиг в разных видах спорта. На одной из сторон украшения будет изображен Кубок мира, а на другую нанесут логотип сборной-победительницы.
Кольца будут выпущены тиражом в 2026 экземпляров. 30 перстней вручат тренерам и игрокам победившей команды, а остальные украшения поступят в свободную продажу.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. В финале 19 июля сборная Аргентины сыграет с Испанией.
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