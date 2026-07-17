Дешам отказал футболистам Франции в отдыхе перед игрой с Англией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался предоставить выходной игрокам своей команды перед матчем за третье место с Англией, сообщает L'Équipe.

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Игроки настаивали на том, чтобы им предоставили выходной, чтобы привести мысли в порядок, но Дидье Дешам не уступил. Тренер национальной команды не хочет заканчивать турнир двумя поражениями и поэтому ужесточил контроль над командой.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).