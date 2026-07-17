Судья расплакался, узнав о назначении на финал ЧМ

Судья Винчич расплакался, узнав о назначении на финал ЧМ-2026. Другие арбитры аплодировали ему стоя
Словенский арбитр Славко Винчич будет работать на финале ЧМ-2026. В решающем матче за трофей сойдутся Аргентина и Испания, встреча пройдет 18 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Узнав, что его назначили на игру, Винчич расплакался и обнял человека, сидевшего рядом. Другие арбитры стоя аплодировали коллеге.
Славко Винчич работал на ЧМ-2022 в Катаре, он судил матч, в котором Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2).
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