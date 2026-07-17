Спортивный врач оценил опасность финального матча ЧМ для игроков

Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал «Матч ТВ», что проводить финальный матч чемпионата мира‑2026 в условиях смога небезопасно для футболистов, и в том случае, если дым будет стоять на стадионе, игра должна быть перенесена.

Ранее Ole сообщил, что финал чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины может быть перенесен из‑за лесных пожаров в Канаде, но этот сценарий не очень вероятен. По информации источника, вероятность переноса финала турнира остается низкой, но такая возможность не исключается. Если уровень загрязнения воздуха будет представлять угрозу для здоровья участников, у Международной федерации футбола (ФИФА) предусмотрены специальные протоколы, позволяющие оценить необходимость изменений в проведении турнира. Однако на данный момент никаких официальных заявлений о корректировке расписания финального матча не поступало.

Встреча запланирована 19 июля на арене в Нью‑Джерси (США), начало — в 22:00 (мск).

— Смог может быть прямой угрозой жизни игроков и совершенно точно угрожает их здоровью. Смог, кроме продуктов горения, которые сами по себе являются токсичными, содержит большое количество угарного газа. На гипернагрузках футболисты в большом количестве будут вдыхать и выдыхать воздух со смогом, и это приведет к выпадению гемоглобина, и потом они долго будут его восстанавливать. Так что последствия будут не только в момент игры, но и отдаленно по времени. Хорошо на спортсменах это точно не скажется. Тем более речь о спортсменах высокого уровня, которым после чемпионата мира необходимо ехать в свои команды и продолжать играть. Так что ситуация может существенно сказаться на здоровье спортсменов.

Кроме того, снижение гемоглобина приводит к перегрузке сердца. Если есть какие‑то проблемы с сердцем, головным мозгом или сосудистой системой, всё это резко обострится. Тем более на чемпионате мира спортсмены находятся на пике формы, а значит, их организмы перегружены.

— То есть последствия от игры при смоге могут быть самыми непредсказуемыми, вплоть до летальных исходов?

— Летальные исходы вряд ли, если нет сопутствующей патологии. Но это приведет к износу организма и снижению выносливости. А там много возрастных игроков, и такая игра может стоить им сокращения карьеры. В любом случае, ничего хорошего из этого не получится. Плюс, из‑за смога пропадет зрелищность матча — футболисты не смогут играть на высоких скоростях.

— То есть допускаете, что матч и при смоге может состояться?

— Тут всё от смога зависит, от концентрации угарного газа, — если она будет большой, то играть нельзя. Если будет выраженный смог, я бы матч отменял, опасно будет находиться на поле. Тем более в США сейчас жара, а в сочетании с жарой смог еще более опасен. Если дым придет на стадион, матч по‑хорошему нужно переносить, — сказал Карлицкий «Матч ТВ».

Прямую трансляцию финального матча чемпионата мира‑2026 смотрите 19 июля с 21:00 (мск) на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Матч! Футбол 1», сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ».